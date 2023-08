Bestuurder Jaap de Bruin neemt afscheid van Prisma

Bestuurder Jaap de Bruin neemt afscheid van gehandicaptenzorgorganisatie Prisma in Waalwijk. Na vijftien jaar bij de organisatie gaat hij met pensioen.

De Bruin is sinds 2015 voorzitter van de raad van bestuur, daarvoor was hij lid raad van bestuur. Volgens de raad van toezicht heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de organisatie. Jérôme Verhagen, voorzitter van de raad van toezicht: “Bedrijfsvoering, vastgoedontwikkeling en positionering van de Prisma labels zijn belangrijke pijlers waaraan Jaap heeft bijgedragen. Hij heeft zijn warme zorghart op een geweldige manier gecombineerd met het in goede banen leiden van de bedrijfsvoering van Prisma.”

De vacature voor de opvolger zal op korte termijn worden geplaatst. De Bruin zal tot eind van het jaar zijn functie blijven vervullen.