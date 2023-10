Bestuurder Jeugdhulp Friesland weg om misstanden bij instelling

Bestuurder Johan Krul van Jeugdhulp Friesland, de organisatie achter jeugdzorginstelling Woodbrookers in het Friese Kortehemmen, heeft zijn functie neergelegd in de nasleep van een onderzoeksrapport over misstanden bij die instelling. Uit dat rapport bleek dat jonge patiënten soms met bijvoorbeeld pijnprikkels in bedwang werden gehouden of dat ze werden geïsoleerd.

Maandag bood Krul in een videoboodschap zijn excuses aan voor de incidenten. “Ik vind het verschrikkelijk dat het verblijf op Woodbrookers voor jongeren een negatieve impact heeft gehad op hun leven”, zei hij. “Dat had niet mogen gebeuren.” Volgens Krul zijn er inmiddels verbeteringen doorgevoerd om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen.

Publicitaire storm

Hoewel Krul volgens Omrop Fryslân maandag nog aangaf door te willen als bestuurder, komt hij daar een dag later van terug. “De publicitaire storm die is ontstaan over Woodbrookers richt zich steeds meer en vaker op de positie van mij als bestuurder”, schrijft hij dinsdag in een ontslagbrief. “Of dit terecht is of niet, is niet de belangrijkste vraag. Wat belangrijk is, is dat Jeugdhulp Friesland zich verder kan ontwikkelen. En als het vertrouwen in de bestuurder openlijk ter discussie staat, sta ik deze ontwikkeling mogelijk in de weg.”

Woodbrookers dicht

Begin deze maand werd bekend dat Woodbrookers uiterlijk 1 juli 2024 dichtgaat. Als een van de redenen voerde Jeugdhulp Friesland aan dat “extern” het vertrouwen afneemt dat Woodbrookers “de jongeren in voldoende mate de zorg kan bieden die zij nodig hebben”. Eerder werd het aantal plekken in de jeugdzorginstelling in Kortehemmen al afgebouwd. (ANP)