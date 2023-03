Bestuurder jeugdzorgorganisatie wint Zorgverslimmer award 2023

Psychiater Yvette Roke, die de award in 2022 won, overhandigde de prijs aan Slootmans. Reden voor de jury om voor Slootmans te kiezen, is onder meer het feit dat hij de Kansband heeft ontwikkeld. Deze armband met GPS-tracker is bedoeld voor jongeren die in de gesloten jeugdzorg terecht dreigen te komen. Door de armband is op afstand te zien waar de drager is en dus of de jongere in kwestie bijvoorbeeld tijdig op school is aangekomen. Zo kan gecontroleerd worden of de jongere zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Ouderen

Vervolgens ontwikkelde Slootmans de Omarmband, juist gericht op ouderen. Via die band zien naasten waar een thuiswonende oudere met dementie is. Voor dezelfde doelgroep is CLAIRE, een platform waarop zorgprofessionals en mantelzorgers communiceren, rapporteren en afspraken maken, gekoppeld aan het epd of ecd van de zorgverleners. Analyse van de gegevens met behulp van AI biedt inzicht in hoe snel iemand achteruitgaat. Ook toont het direct het effect van verandering in medicatie op het welbevinden van de oudere met dementie.

Publieksprijs

De publieksprijs van het Zorgverslimmer festival ging naar Anneloes van den Broek. Zij is klinisch psycholoog en P-opleider bij GGZ Breburg en drijvende kracht achter het project ‘Vergeet jezelf niet als je voor een ander zorgt’. Dat vraagt aandacht voor de mentale gezondheid van zorgmedewerkers.