Bestuurder Linda Terpstra gestopt bij Fier

Linda Terpstra heeft per 1 oktober 2023 haar werkzaamheden als bestuurder van Fier neergelegd. Terpstra is vanaf 2001 betrokken bij Fier en sinds 2005 als bestuurder.

Aangezien er nog geen tweede bestuurder is benoemd, blijft Linda actief op enkele strategische dossiers. Terpstra vormde het bestuur met Anke van Dijke, die aanblijft als bestuurder van Fier. Op enkele strategische dossiers blijft Terpstra actief omdat er nog geen opvolging is.

Fier, oorspronkelijk gestart als Vrouwenopvang Fryslân, is een expertisecentrum voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft of heeft gehad. Dit doet de organisatie vanuit een holistische visie.

Terpstra studeerde aan de lerarenopleiding gezondheidskunde en biologie en aan de Rijksuniversiteit Utrecht Sociale Pedagogiek. Na vijf jaar als leerkracht gewerkt te hebben op een MBO is zij aan de slag gegaan als onderzoeker aan verschillende universiteiten. Als onderzoekster verrichtte zij gedurende acht jaar diverse onderzoeken aan de universiteiten van Utrecht, Leiden en Amsterdam. Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn stuurde zij gedurende bijna tien jaar verschillende grootschalige landelijke innovatietrajecten aan.