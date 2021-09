Sanders is volgens RTV Noord al maanden in het geheim bezig met een lobby voor PowerField. De projectontwikkelaar heeft een stuk grond op het oog tussen Winschoten en Nieuweschans om het grootste zonnepark van Nederland op te bouwen. Dit moet 250 hectare groot worden. Volgens Sanders zou het ziekenhuis geen financieel risico lopen en ook niets te hoeven investeren.

Financiële problemen

Het Ommelander Ziekenhuis kan de miljoenen goed gebruiken want het staat er financieel slecht voor. Sanders tegen RVT Noord: “Als dit project er komt, zijn wij in een klap uit de financiële problemen.” De bestuurder kampt met ongunstige leningen met hoge rentepercentages en een korte aflossingsduur. Volgens het jaardocument 2020 is het het ziekenhuis vorig jaar nog net gelukt om in de zwarte cijfers te komen. Sinds december 2016 maakt het Ommelander Ziekenhuis deel uit van het UMC Groningen. Tegen RVT Noord heeft het UMCG laten weten dat het Ommelander Ziekenhuis een “financieel risico vormt waarop continu wordt bijgestuurd”.

Onder druk

Het UMCG, de provincie Groningen en de raad van commissarissen van het ziekenhuis zouden al langere tijd op de hoogte zijn van de plannen. Belangrijkste horde die Sanders en PowerField moeten nemen, is de gemeenteraad van Oldambt. Raadsleden hebben tegen NRC verklaard dat zij zich onder druk voelen gezet. Tegen NRC wilde Sanders niet inhoudelijk reageren. Het was niet haar bedoeling dat er media-aandacht zou komen voor haar lobbybeleid ‘omdat de plannen nog niet definitief’ zouden zijn. NRC onderzocht ook de handelwijze uit van PowerField omtrent de aankoop en doorverkoop van percelen voor zonneparken. Het zou gaan om dubieuze grondtransacties met geld van particuliere beleggers. In 2019 hebben twee directeuren een boete van ieder 75.000 euro gekregen van de Autoriteit Financiële Markten.

Woensdagavond 15 september vergadert de gemeenteraad van Oldambt. Een ruime meerderheid van de politieke partijen wil dat de discussie over het megazonnepark in het openbaar plaatsvindt.