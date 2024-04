Bestuurder René Medema verruilt het Antoni van Leeuwenhoek met het Prinses Máxima Centrum

Hiervoor was Medema meer dan tien jaar bestuursvoorzitter van het Antoni van Leeuwenhoek en wetenschappelijk directeur bij het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam. Naast zijn rol als CSO blijft hij leider van een onderzoeksgroep, gefocust op hoe cellen reageren op DNA-schade. Zijn collega-bestuurders bij het Prinses Máxima Centrum zijn Rob Pieters en Gita Gallé.

Vanuit zijn rol bij het AvL/NKI was de nieuwe CSO al betrokken bij het Máxima als lid van de wetenschappelijke adviesraad. Ook was hij in 2021 voorzitter van een externe beoordelingscommissie van het onderzoek in het Máxima. Voor het Máxima ziet Medema na de groei van het onderzoek sinds de oprichting ruimte om naast de strategische doelen ook te kijken naar de mensen en de cultuur in de organisatie. In de eerste maanden van zijn nieuwe functie zal hij uitgebreid kennismaken met collega’s bij de research-, zorg- en stafafdelingen.

Kankeronderzoek

De Medema groep, een prominente onderzoeksgroep gefocust op genetische instabiliteit in kanker, verhuist deze week vanuit het NKI naar het Máxima. Door de impact van genetische instabiliteit beter te begrijpen, hoopt de groep zwakke plekken in kankercellen te vinden die mogelijk kunnen dienen als doelwit voor therapie. Naast het voortzetten van het lopende onderzoek vanuit het NKI ziet Medema mogelijkheden tot nieuwe samenwerkingen binnen het Máxima. Zo werkt zijn groep sinds een aantal jaren aan zogenaamd ecDNA, een variant van genetische instabiliteit die bij kinderkanker veel voorkomt.

Leidend kinderoncologisch centrum

Medema zegt ernaar uit te kijken om van start te gaan in zijn nieuwe functie. “Het Prinses Máxima Centrum is een nog jonge organisatie die vanaf het begin ontzettend hard is gegroeid. Na de opstartfase staat er nu een onderzoeksziekenhuis dat zijn bestaansrecht heeft bewezen wat betreft concentratie en integratie van zorg en onderzoek naar kinderkanker. Ik kijk ernaar uit om mijn bestuurlijke ervaring in te zetten in deze volgende fase waarin we de groei kunnen consolideren en ruimte kunnen nemen voor de ‘zachte’ kant van de organisatie. Ook kunnen we steeds sterker onze positie innemen op het internationale vlak, en als leidend kinderoncologisch centrum impact maken op het verbeteren van de overleving van kinderen met kanker in Nederland en daarbuiten.”

De raad van commissarissen van het Prinses Máxima Centrum laat weten zeer verheugd te zijn een prominent onderzoeker en leider van een gerenommeerd kankerinstituut als René Medema te kunnen verwelkomen als opvolger van Alexander Eggermont.