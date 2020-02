Bestuurder Sint Maartenskliniek wordt bestuurslid Stichting IZZ

Gert van Enk is onlangs toegetreden tot het bestuur van Stichting IZZ. Hij vervult hiermee de vacature in die ontstond na het vertrek van Ernst Hoette.

Gert van Enk is ruim 5 jaar bestuurder bij de Sint Maartenskliniek. Van oorsprong is hij kinderarts en hij heeft daarnaast veel op het gebied van kwaliteit en veiligheid gedaan. Tevens is hij voorzitter van de LAD geweest en zit hij in het bestuur van de NVZD, beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. Bij de NVZ neemt hij deel aan de commissie kwaliteit en de arbeidsvoorwaardencommissie.

Van Enk werkt zijn hele werkzame leven al in de zorg. De bestuursfunctie bij IZZ sluit hier goed bij aan: “IZZ wil dat zorgmedewerkers gezond hun werk kunnen doen. Werken in de zorg is prachtig maar vergt ook wat van je, zowel emotioneel als fysiek. Het is daarom heel belangrijk om oog te hebben voor het welzijn van de zorgmedewerker en ik vind het goed dat IZZ zich daar sterk voor maakt”, aldus het nieuwe bestuurslid.