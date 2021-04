Bestuurder Tasche: dit komt heel onverantwoord over

Tasche wijst erop dat de druk op de zorg in haar ziekenhuis in Rotterdam-Noord nog altijd hoog is. “Medewerkers lopen op hun tandvlees”, zegt ze. En volgens haar is het Franciscus Gasthuis niet het enige ziekenhuis dat er zo voorstaat.

Darnaast ziet Tasche ook geen daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames die versoepelingen mogelijk maakt. Zo meldden de ziekenhuizen dinsdag de hoogste instroom van coronapatiënten sinds eind vorig jaar. Gemiddeld bleef de instroom de afgelopen twee weken ongeveer gelijk. (ANP)