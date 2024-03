Bestuurder Trimbos zwaait af

Marc Dullaert, voorzitter raad van toezicht: “Wij betreuren zijn vertrek, maar we gunnen hem van harte een nieuwe levensfase in Frankrijk. Wij zijn Bert dankbaar voor hetgeen hij bij het Trimbos-instituut heeft gedaan. Onder zijn leiding is het instituut gegroeid, zowel in professionaliteit als in omvang. Voor hem was de cirkel rond: begonnen als psycholoog vanuit de inhoud. Daarna veel verschillende rollen bij arbodiensten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Ten slotte terug naar de inhoud bij een gerenommeerd kennisinstituut. Hij laat het instituut in groot vertrouwen achter: klaar voor de toekomst.”

De raad van toezicht is bezig met het zoeken naar een opvolger. Van der Hoek blijft aan totdat zijn opvolger het overneemt. De werving is in volle gang.