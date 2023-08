Bestuurder Van Esch neemt afscheid van Philadelphia

Han van Esch neemt na tien jaar als bestuurder afscheid van Philadelphia. Hij gaat hij per 1 december 2023 met pensioen.

Binnen de raad van bestuur was Van Esch verantwoordelijk voor alles op het gebied van zorg en kwaliteit, zo laat de organisatie weten. Landelijk heeft hij zich onder meer sterk gemaakt voor een vernieuwd kwaliteitskader gehandicaptenzorg en de ontwikkeling van het cliënt-ervaringsinstrument ‘Dit vind ik ervan!’.

Verder zette hij zich in voor de beschikbaarheid van medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Daarnaast was hij betrokken bij het toekomstbestendig houden van zorg en dienstverlening door inzet van innovaties zoals DigiContact en community living.

Jan Fidder, voorzitter raad van toezicht bij Philadelphia, over Van Esch: “Met zijn ervaring in de gehandicaptenzorg heeft Han continu de balans bewaakt tussen de belangen van cliënten, verwanten, medewerkers en de organisatie. We zijn hem daar zeer dankbaar voor.”