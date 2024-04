Bestuurder verlaat Mutsaersstichting na klein jaar

Operationeel bestuurder Ellis Jeurissen neemt eind juni afscheid van de Mutsaersstichting. In een toelichting zegt ze dat vrij snel na de start van haar aanstelling in september vorig jaar duidelijk werd “dat de functieomschrijving waartegen ik ja had gezegd vrijwel in het niet viel bij de enorme opgave die er lag”.

“Het was alle hens aan dek om een herstelplan te maken en de Mutsaersstichting te behoeden voor faillissement”, aldus de vertrekkend bestuurder. “Samen met Harm Wijgergangs heb ik besloten om me in te zetten voor dit ingewikkelde proces, terwijl ik met andere intenties was gestart. In plaats van verder bouwen aan de groei werd het repareren. Het beschadigde vertrouwen in onze organisatie bij belangrijke partners en stakeholders herstellen. Maar ook onze verwaarloosde interne organisatie herstellen. Voor al onze bevlogen medewerkers, die een goede werkomgeving en -cultuur verdienen die hen in staat stelt om hun werk goed te doen.”

Herstelplan

Na 7,5 maand is het herstelplan klaar, vertelt ze Jeurissen. “Nu is het aan de gemeenten om te besluiten of ze de financiële hulp die we vragen, willen en kunnen verlenen. Ik ben trots op de inzichten die hebben geleid tot het herstelplan en de transparantie en openheid die intern en extern is ontstaan. Maar de Mutsaersstichting wordt kleiner, we gaan terug naar de basis. Vraagt de toekomst om een COO of om een andere invulling? Die functie paste bij de koers die de Mutsaersstichting in het verleden heeft ingezet. Niet meer bij de toekomst die nu voor ons ligt. Vandaar dat ik per 1 juli een andere uitdaging aanga.”

Uiteindelijk zal de Mutsaersstichting aangestuurd kunnen worden door een eenhoofdige raad van bestuur. Maar voorlopig is dat nog niet aan de order, vertelt Harm Wijgergangs, en is de raad van toezicht op zoek naar een nieuw interimlid.