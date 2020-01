Bestuurlijke chaos bij Santiz compleet

Medisch specialisten die niet langer door één deur kunnen en een laatst overgebleven bestuurder die zich ziek heeft gemeld; de bestuurlijke chaos bij de Santiz-ziekenhuizen is compleet, zo blijkt uit berichtgeving in de Gelderlander.

De krant heeft de hand weten te leggen op een interne mail waarin het bestuur van het Medisch Specialistisch Coöperatief (MSC) van de Achterhoek zich demissionair verklaart. Als reden noemt het bestuur een gebrek aan vertrouwen onder de in totaal zo’n 170 medisch specialisten van beide ziekenhuizen. Volgens de Gelderlander zijn de medisch specialisten in twee kampen uiteen gevallen. Een deel is voorstander van samengaan tussen het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk, een ander deel –dat zich in Winterswijk zou concentreren- is juist fel tegen.

Ontslag

Bestuurder Chrit van Ewijk struikelde medio januari over deze toekomstplannen. Vanwege de interne en externe onrust over deze plannen werd Van Ewijk door de raad van toezicht naar huis gestuurd. Het overgebleven lid van de raad van bestuur Bijar Altalabani heeft zich in verband met complicaties na een blinde darm ontsteking ziek gemeld, zo meldt de Gelderlander. Erwin Bomers, directeur Zorgbeleid van Santiz, is door de raad van toezicht aangewezen als tijdelijk bestuurder.

Bloedgroepen

Tegenover de krant uiten burgemeesters Joris Bengevoord (Winterswijk) en Mark Bouman (Doetinchem) hun zorg over de ontstane situatie. “De ziekenhuizen zijn gebaat bij rust”, zegt Bengevoord. “Nu wordt de chaos alleen maar groter. Dit is niet goed voor de onderlinge samenwerking. Je ziet nu twee bloedgroepen ontstaan.”

Boumans doet een beroep “op alle betrokkenen binnen Santiz om de rust te bewaren en de verbinding te zoeken. Blijven hangen in onnodige tegenstellingen helpt de continuïteit van de ziekenhuiszorg in de Achterhoek zeker niet.”

De raad van toezicht van Santiz vergadert vrijdagmiddag over het besluit van het MSC-bestuur. Voorzitter Anne Flierman wil vooralsnog niet reageren. Een Santiz-woordvoerder zegt dat de bestuurlijke perikelen geen invloed heeft op de patiëntenzorg. “De zorg voor de patiënten gaat gewoon door. Die merken hier helemaal niets van.”