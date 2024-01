Bestuurlijke fusie Care Plus Stichting en Groep Oosterpoort 

Care Plus Stichting en Groep Oosterpoort gaan intensief samenwerken om zo een verbinding tot stand te brengen tussen de sectoren jeugd-, ggz-, en de verstandelijk gehandicaptenzorg in Brabant en Limburg.

De bestuurlijke fusie moet een meerwaarde creëren voor de organisaties als geheel en specifiek voor cliënten, medewerkers, en stakeholders.

Care Plus Stichting begeleidt individuen met psychische kwetsbaarheid. Groep Oosterpoort richt zich op kinderen, jongeren, en jongvolwassenen die vastlopen of dreigen vast te lopen, en biedt nagenoeg alle vormen van (ambulante) jeugdhulp, voornamelijk in de thuissituatie.

De raden van bestuur en raden van toezicht van beide organisaties zijn enthousiast over dit voornemen tot intensieve samenwerking. De bestuurlijke fusie moet 1 juli 2024 ingaan en wordt momenteel voorgelegd aan de diverse medezeggenschap-gremia van beide organisaties.