Bestuursstoelendans in ziekenhuizen: meer wisselingen en kortere termijnen

De periode waarin een ziekenhuisbestuur in dezelfde samenstelling bestuurt is korter geworden. Er wordt ook meer gewisseld en het aantal ziekenhuisbestuurders is opnieuw toegenomen. Raden van toezicht en bestuurders hebben vaak behoefte aan een snelle opvolging, terwijl het soms verstandig is om eerst lessen te trekken uit de bestuurswissel.

Dat blijkt uit onderzoek van Hanneke Beijer, Hemmo Huijsmans en Guus de Vries, partners van adviesbureau dev organisatieadviseurs. Zij onderzochten bestuurswisselingen in ziekenhuizen over de jaren 2010 tot en met 2022 publiceerden de uitkomsten in de paper ‘Wisselen van de wacht 2010 tot 2022’.

Stijging van aantal ziekenhuisbestuurders

Ondanks dat het aantal ziekenhuizen is afgenomen van 90 naar 74 is het aantal bestuurszetels ongeveer gelijk gebleven; van 185 bestuurszetels in 2010 naar 187 in 2022. Het gemiddeld aantal bestuurszetels per ziekenhuis is toegenomen van 2,1 naar 2,5.

Beantwoord op Zorgvisie.nl de poll met de stelling: ‘Ziekenhuisbestuurders moeten langer in hun functie blijven om echt verschil te kunnen maken‘

Daarmee is de omvang van de raden van bestuur de afgelopen dertien jaar toegenomen. Bij algemene ziekenhuizen met 21 procent, bij topklinische ziekenhuizen met 32 procent en bij academische ziekenhuizen met 7 procent.

De onderzoekers noemen daarvoor als mogelijke oorzaak de grotere en complexere bestuurlijke opgaven voor ziekenhuizen van de afgelopen jaren. Ontwikkelingen zoals IZA, zorgtransformatie en de digitale transitie vragen van de ziekenhuizen een andere rol. Ook zijn samenwerkingsrelaties toegenomen.

Kortere gezamenlijke bestuursperiode

In de periode van 2010 tot eind 2022 vonden in totaal 682 bestuurswisselingen plaats in de ziekenhuizen. Het aantal bestuurswisselingen neemt over de jaren heen geleidelijk toe. Dit heeft gevolgen voor de periode dat een bestuur in dezelfde samenstelling bestuurt. Tot 2020 bleef een bestuursteam van een ziekenhuis gemiddeld 2,9 jaar in ongewijzigde vorm zitten. Dat is nu afgenomen tot 2,7 jaar.

Meer wisselingen en grotere bestuursteams vragen om aandacht voor het team en de onderlinge verhoudingen, schrijven de onderzoekers. “Gedurende de hele zittingsperiode van een bestuur is het investeren in de samenwerking van belang. De complexiteit van het besturen van een ziekenhuis vraag een stevig bestuursteam. Belangrijk aspect daarbij is een passende rolverdeling. Ziekenhuizen kiezen meestal voor de traditionele rollen van voorzitter en één of meerdere leden. Een enkel ziekenhuis kiest voor een bestuursteam zonder voorzitter.”

Lessen trekken

Een snelle opvolging is niet altijd raadzaam, volgens de onderzoekers. “Soms is het verstandig om eerst samen lessen te trekken uit de vorige bestuurswissel. Wat ging daarin goed en wat willen we dit keer anders, beter doen?”

Zorgvuldige afwegingen staan soms op gespannen voet met het te snel willen invullen van een vacature. Terwijl het moment dat een vacature ontstaat, juist een goed moment is om ‘pas op de plaats’ te maken. Het kan daarbij nuttig zijn om met de medische en verpleegkundige staf, de managers, de OR en CR de bestuurlijke opgave voor de komende periode te bespreken. En samen te bepalen welk bestuursmodel daarbij geschikt is. “Enerzijds om hun inzichten en visie te betrekken, anderzijds om draagvlak te creëren.”

Toename interim-bestuurders

Ten slotte valt een toename van het aantal interim-bestuurders op. In de periode van 2010 tot 2022 hebben in totaal 136 interim-bestuurders meebestuurd, 30 procent op het totaal aantal ziekenhuisbestuurders. Daarbij neemt vanaf 2016 het aantal interim-bestuurders significant toe, met een verdubbeling van 12 naar 24 interim-bestuurders in de laatste zes jaar. In de onderzochte periode waren er daarbij 51 korter en 85 langer dan een jaar aan een ziekenhuis verbonden.

De inzet van een interim-bestuurder is een extra wisseling van het bestuursteam zorgt ervoor dat processen worden onderbroken. De onderzoekers schrijven dat het loont om bij de keuze voor een interimmer te zorgen voor een goede mix van bestuurlijke continuïteit, stabiliteit en vernieuwing, en de klik met zittende collega’s.