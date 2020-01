Bestuursvoorzitter Accare kiest voor beleidsfunctie

“Ik ben de afgelopen jaren in de positie gekomen dat ik ook landelijk een rol kan spelen in de ontwikkeling van de jeugdhulp”, zegt Dijkshoorn over zijn besluit om bij Accare te stoppen. “Dat heeft gemaakt dat ik nu moet kiezen. Ga ik me weer meer op Accare richten, of richt ik me meer op de ontwikkeling van jeugdhulp in Nederland? Ik heb gekozen voor dat laatste.”

Ambitie

“Vanuit mijn rol bij het landelijk Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd wil ik grote doelen helpen vormgeven, zodat steeds meer kwetsbare kinderen en gezinnen goed kunnen meedoen in de samenleving.” Aan ambitie schort het niet in zijn nieuwe rol. “Zoals kinderoncologie gaat voor 0 kinderkanker en Rijkswaterstaat voor 0 verkeersdoden, zo wil ik graag dat de Nederlandse jeugdhulp gaat voor bijvoorbeeld 0 kindermishandeling, 0 suïcides, 0 jongeren die overlijden aan anorexia”, aldus Dijkshoorn.

Ervaring

Voorzitter Anneke Jelsma van de raad van toezicht van Accare vindt het jammer dat Dijkshoorn weg gaat, maar zegt begrip te hebben voor zijn afweging. “We gaan Peter missen. Tegelijkertijd zijn we blij dat Peter zijn kennis en ervaring blijft inzetten voor de hele sector, en verwachten hem bij zijn toekomstige werkzaamheden zeker weer te ontmoeten.”

De raad van toezicht gaat op zoek naar een opvolger. Tot die tijd blijven Dijkshoorn en Wieteke Beernink samen verantwoordelijk voor de leiding van Accare.