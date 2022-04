Bestuursvoorzitter Flevoziekenhuis stopt ermee

Anita Arts neemt ontslag als voorzitter raad van bestuur van het Flevoziekenhuis in Almere. Dit heeft zij zondag laten weten in een brief aan het ziekenhuispersoneel. Arts vertrekt op 1 juli en wil volgens eigen zeggen meer tijd met haar geliefde doorbrengen, aldus het radioprogramma Argos van de VPRO.

Argos onthulde ruim een week geleden dat de patiëntveiligheid op de Intensive Care (IC) van het Flevoziekenhuis vorig jaar zo ernstig in gevaar is geweest, dat de afdeling daarom eigenlijk had moeten sluiten. Het Ziekenhuis in Almere voldeed zelfs niet aan de meest basale eisen voor IC-zorg, blijkt uit een onderzoeksrapport. In haar afscheidsbrief aan de ziekenhuismedewerkers besteedt Arts geen aandacht aan de IC-crisis. Zij meldt dat zij haar ontslag eerder dit jaar al heeft ingediend bij de raad van toezicht (rvt).

Onveilige werksituatie

Argos stelde in een eerder programma dat er sprake was van een onveilige werksituatie. Door de problemen zou ten minste één patiënt zijn overleden. De raad van bestuur zou volgens het programma betrokken zijn geweest bij het in stand houden van de problemen. Arts, die sinds 2013 bestuursvoorzitter is van het Flevoziekenhuis, weerlegde deze kritiek. Zij erkende wel problemen in verhoudingen en onprofessioneel gedrag en bood daarvoor haar excuses aan.

Flevoziekenhuis

De bestuursvoorzitter van het Flevoziekenhuis geeft in haar brief aan nog wel ‘evaluatieve’ gesprekken te willen voeren. Dit in het geval er nog issues zouden openstaan, schrijft Argos. Arts zal haar portefeuilles na haar vertrek overdragen aan de twee andere leden van de raad van bestuur: Marc Seelen en Jeroen van Duren. Beiden zijn acht maanden geleden aangetreden.

De raad van toezicht heeft Argos laten weten dat ze geschrokken zijn van de reportage. De leden hebben desalniettemin nog altijd vertrouwen in de aanpak en het beleid van de raad van bestuur.