Bestuursvoorzitter Rijnstate gaat toezicht houden bij UMC Utrecht

Ze is benoemd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Binnen de raad van toezicht wordt ze voorzitter van de Commissie Kwaliteit van Zorg & Patiëntveiligheid en lid van de Commissie Onderwijs & Onderzoek.

Leusink is opgeleid als verpleegkundige, studeerde geneeskunde en rondde een specialisatie tot huisarts af. Ook behaalde ze haar MBA. In 2015 werd ze hoogleraar Eerstelijns Geneeskunde aan het Radboudumc in Nijmegen. Ze is sinds 1 januari van dit jaar voorzitter van de raad van bestuur van Rijnstate. De nieuwe toezichthouder is blij met haar benoeming: “Het biedt kansen om het praktijkgerichte onderzoek van Rijnstate beter af te stemmen op het wetenschappelijk onderzoek dat vaak door academische ziekenhuizen wordt gedaan.”