Vivent stelt twee nieuwe toezichthouders aan

Minke van Steenis heeft ruim 34 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Onder meer bij IBM en Philips als CIO en als Global Business Transformation Executive. Daarnaast is zij lid selecteur van de landelijke selectiecommissie rechters, werkte zij als toezichthouder in de zorg en was zij lid van de raad van advies van Rechtbank Midden-Nederland.

Portefeuille kwaliteit

Aad Koster is onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ), rvt-voorzitter bij Beweging 3.0 en lid van de ZonMw-commissie ondersteuning regionale samenwerking. Daarvoor bekleedde hij verschillende leidinggevende en bestuurlijke posities bij brancheverenigingen, waaronder als directeur van ActiZ.

Het duo start begin volgend jaar als toezichthouders bij de Brabantse vvt-aanbieder Vivent. Van Steenis en Koster volgen daarmee Pink van Veen en Erik Vermeulen op die na acht jaar afzwaaien. Zij delen samen de portefeuille kwaliteit.