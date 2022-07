Bestuursvoorzitters Kennemerhart en Middin vormen nieuw bestuur GGZ Rivierduinen

Dat schrijft GGZ Rivierduinen op 19 juli. Psychiater Audrey van Schaik neemt na zes jaar afscheid als bestuursvoorzitter van ouderenorganisatie Kennemerhart. De overige twee bestuursleden – Carolien Koning en Cedric van der Meulen – vormen vanaf media oktober het bestuur van fusieorganisatie Kennemerhart. Voor Kennemerland werkte Van Schaik als als directeur behandelzaken/psychiater Ouderenpsychiatrie bij GGZ inGeest en als manager/psychiater van diverse poliklinieken bij GGZ Buitenamstel.

Sam Schoch is nu voorzitter van de raad van bestuur van Middin in Zuid-Holland, een zorgorganisatie voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Daarvoor was hij onder andere directeur en lid bestuur divisie Spoed, Peri-Operatief & Intensief bij het Erasmus MC en directeur bedrijfsvoering bij PsyQ.

Interim-bestuurder Paul de Schipper, die sinds februari jl. leiding geeft aan GGZ Rivierduinen, draagt in oktober zijn werkzaamheden over aan de nieuwe raad van bestuur.