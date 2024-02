Bestuurswissel bij Mediq

Arjen Linders zal per 1 maart 2024 aan het roer staan van hulpmiddelenleverancier Mediq. Hij wordt dan de nieuwe CEO. Linders neemt hiermee de taken over van Thomas Hinnerskov.

Linders trad in 2019 in dienst bij Mediq als Executive Vice President voor de Benelux. Daarna gaf hij leiding aan de zogeheten DACH-regio, bestaande uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In de zomer van 2023 werd hij benoemd in zijn huidige rol als Chief Commercial Officer voor de organisatie.

Ontwikkeling

“Wij zijn ervan overtuigd dat Arjen de juiste persoon is om Mediq te leiden in deze fase”, zegt Johan Sleebus, voorzitter van de raad van commissarissen van Mediq. “Hij heeft de juiste expertise en waarden om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de zorg in Europa. We kijken ernaar uit om samen met hem de positie van Mediq verder te versterken om zo de beste zorg te kunnen blijven leveren.”