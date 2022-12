Bestuurswissel bij ’s Heeren Loo

Jan Fidder neemt vanwege zijn aanstaande pensioen afscheid van ’s Heeren Loo. Op 1 april 2023 draagt de bestuursvoorzitter het stokje over aan Ernst Klunder. Met het vertrek van Fidder vindt een verschuiving plaats in de raad van bestuur.

“Onder voorzitterschap van Jan Fidder is ’s Heeren Loo gegroeid naar een omzet van meer dan 1 miljard euro en daarmee de grootste zorginstelling in Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking”, meldt ’s Heeren Loo. In de afgelopen jaren zijn er verschillende fusies geweest en is vooral geïnvesteerd in het primaire proces en de kwaliteit van zorg.

Wisseling van de wacht

Fidder neemt per 1 april 2023 afscheid van ’s Heeren Loo. David Jongen, voorzitter raad van toezicht: “Wij zijn Jan Fidder erg dankbaar voor het op zijn inspirerende wijze opnieuw richten en inrichten van de organisatie en hebben het vertrouwen dat met de nieuwe bestuurssamenstelling de ingezette koers wordt gecontinueerd.”

Ernst Klunder wordt voorzitter en Ageeth Ouwehand vice-voorzitter. Micha van Akkeren, nu nog werkzaam bij Beweging 3.0, treedt per april toe als lid van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo. Met ingang van 1 april vormen zij het bestuur van ’s Heeren Loo.