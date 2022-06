Bestuurswissel in Ommelander Ziekenhuis

Volgende maand vindt er een wisseling plaats in de raad van bestuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG). Bas Wallis de Vries, nu lid rvb medische zaken, wordt bestuursvoorzitter. De huidige voorzitter Hennie Sanders wordt per 1 juli lid rvb met de financiële en bedrijfsmatige portefeuilles.

Dat meldt het Ommelander Ziekenhuis via zijn website. Hiervoor is gekozen in verband met de nieuwe meerjarenfase die het ziekenhuis ingaat. De rolwisseling binnen de raad van bestuur is niet alleen goed voor de continuïteit van het bestuur, maar ook voor de stabiliteit van de organisatie, zo schrijft het ziekenhuis. De ervaring en expertise blijven behouden, maar er is ook ruimte om een nieuw lid raad van bestuur aan te trekken. Hennie Sanders zal per 1 juli 2023 vertrekken.

“In 2022 gaan we een nieuwe meerjarenfase in en gaan we ons volledig focussen op zowel de verdere groei van de patiëntenzorg als het vasthouden van én continu verbeteren van onze kwaliteit”, zegt Bas Wallis de Vries. Dat wordt een fase waar inhoudelijke ontwikkelingen in het ziekenhuis- en zorglandschap en de rol en positie van het Ommelander Ziekenhuis daarin, een belangrijk aandachtspunt worden.