Bestuurswissel bij Lelie Zorggroep

Kranendonk (55 jaar) is al haar hele werkzame leven actief in de zorg. Zij begon als verpleegkundige in het ziekenhuis en groeide snel door naar leidinggevende functies. Eerder was zij manager acute zorg in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam en werkte zij in het Vlietland Ziekenhuis en Ikazia Ziekenhuis. In haar huidige functie bij het Maasstadziekenhuis is zij verantwoordelijk voor Manager verantwoordelijk voor de intensive care, het hartcentrum, de spoedeisende hulp en het dialysecentrum.

“In de afgelopen jaren is er binnen de zorggroep veel aandacht geweest voor innovatie”, zegt Kranendonk. “Mijn focus zal de komende jaren liggen op het verder doorontwikkelen van de zorg en hulpverlening.”