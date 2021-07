Bestuurswisselingen Reinier van Arkel groep

Met de overstap van Eddy van Doorn naar Pluryn is Tom van Mierlo benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier van Arkel groep. Robert Derksen is met ingang van 1 oktober benoemd tot lid van de raad van bestuur.

De benoeming van Van Mierlo onderstreept volgens de raad van toezicht dat Reinier van Arkel groep de zorginhoud, ook in de besturing, vóórop willen stellen, in aansluiting bij onze meerjarenvisie en besturingsfilosofie: “Uitgangspunt blijft een collegiaal bestuur waarbij beide bestuurders gelijkwaardig en samen bevoegd zijn en sprake is van collegialiteit en een hechte en wederkerige samenwerking.”

Tot 1 oktober a.s. blijft interim-bestuurder Daan Boot samen met Van Mierlo het bestuur vormen.

Derksen

Derksen (42) is sinds 2017 werkzaam bij GGz Breburg als directeur bedrijfsvoering en had daarvoor vergelijkbare functies in de ouderenzorg. Derksens primaire aandachtsgebied binnen de raad van bestuur wordt de bedrijfsvoering. De raad van toezicht denkt met Derksen een bestuurder te hebben gevonden die zowel qua persoonlijkheid als professionele deskundigheid goed bij de ambities van de Reinier van Arkel groep past.

Van Mierlo: “Met Derksen hebben we gekozen voor een bestuurder die past bij de belangrijke opgaves van onze organisatie. Hij sluit goed aan bij onze ideeën over zelforganisatie en bij de ontwikkelingen rondom netwerkpsychiatrie. Ik kijk er naar uit om samen met hem de volgende fase van de Reinier van Arkel groep in te gaan en de ontwikkelingen die we ingezet hebben ook echt af te maken.”

Ook Edwin van Cromvoirt, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad van Reinier van Arkel, is positief over de benoeming: “Robert Derksen is bevlogen en betrokken bij de cliënt. Extra pluspunt is dat hij een Brabander is.”

De holding Reinier van Arkel groep bestaat uit de ondernemingen Reinier van Arkel, Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch en Ypse (waarbinnen basis-ggz-zorg wordt verleend).