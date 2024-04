Betekenisvolle activiteiten belangrijk bij dementie, zowel thuis als in verpleeghuis

In Nederland wonen zo’n 290.000 mensen met dementie. 70 procent woont thuis. De Monitor Woonvormen Dementie wordt sinds 2008 elke twee tot drie jaar uitgevoerd in de verpleeghuiszorg. De monitor wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In de nieuwe monitor zijn voor het eerst alle woonvormen voor mensen met dementie onderzocht: van zelfstandig thuis tot in het verpleeghuis.

Betekenisvolle activiteiten

Mensen met dementie die thuis wonen, vinden op dit moment dat ze weinig activiteiten ondernemen die voor hen van betekenis zijn. Voor een betere kwaliteit van leven is het belangrijk dat zij activiteiten ondernemen die voor hen persoonlijk van betekenis zijn. Het kan voor hen belangrijk zijn om anderen te helpen of bijvoorbeeld juist veel plezier te beleven. Dit geldt zowel voor mensen met dementie die thuis wonen als voor mensen in een andere woonvorm zoals een verpleeghuis. “Welke activiteiten precies als betekenisvol worden ervaren, verschilt per persoon. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het luisteren naar favoriete muziek of creatief bezig zijn”, stelt Pearl van Lonkhuizen, onderzoeker Trimbos-instituut.

Zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers op hun beurt ervaren hun werk positiever door een leidinggevende die inspireert, coacht en vertrouwen geeft. “Medewerkers voelen zich meer tevreden en minder belast in een omgeving waarin ze kunnen leren van fouten en waar mogelijkheden zijn voor opleiding en training, zowel in de dementiezorg thuis als in het verpleeghuis.”

Continuïteit van zorg

Een positieve leerklimaat en een gezamenlijke visie op goede zorg bepalen ook hoe hoog zorgmedewerkers de continuïteit van zorg ervaren. “Een hoge continuïteit van zorg houdt in dat de zorg goed gecoördineerd is en afgestemd is met alle betrokken partijen. Ook ervaren zorgmedewerkers in het verpleeghuis de zorg als meer continu dan zorgverleners die bij mensen met dementie thuis werken. Andersom ervaren zorgmedewerkers in de dementiezorg thuis hun zorg als meer persoonsgericht dan zorgmedewerkers in het verpleeghuis”, aldus de Trimbos-onderzoekers.