Betere gegevensuitwisseling RAV’s en Ziekenhuis St Jansdal

Een ander verschil is dat de SEH nu inzage heeft of de ambulance nog onderweg is of dat de ambulance niet meer komt door bijvoorbeeld een wijziging in bestemming. Ook kunnen bijlagen eenduidig worden verstuurd, waardoor de SEH direct kan zien of hetzelfde ECG nog een keer is ingestuurd. Tot slot voldoen de verbeterde ambulanceberichten aan het nieuwste Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA).

Diagnose

Verder krijgen de ambulancemedewerkers feedback van de SEH over de diagnose die op de SEH is gesteld. Daar kunnen de ambulancemedewerkers hun diagnose mee vergelijken en gebruiken om de kwaliteit van de zorgverlening verbeteren. De planning is dat de zorgaanbieders in het tweede kwartaal van dit jaar werken met de vernieuwde gegevensuitwisseling.