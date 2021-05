Betere zorg door één transfersysteem in de regio

Tot dusver hanteerden ziekenhuizen en vvt-instellingen verschillende transfersystemen waardoor er in de praktijk allerlei gegevens handmatig werden overgetypt. Een tijdrovend en foutgevoelig proces. Karen Raateland, zorgmanager patiëntenlogistiek van het Haaglanden Medisch Centrum, is enthousiast over de efficiencyslag door samen te werken in een systeem, aldus ZorgDomein, de leverancier van het systeem.

Minder tijd kwijt

Raateland: “We zien dat de (transfer)verpleegkundigen minder tijd kwijt zijn met de aanvragen doordat ze in één systeem werken. Daarnaast zien we een flinke afname in het telefoonverkeer vanuit de verpleegafdelingen omdat het transferproces nu voor iedereen binnen het ziekenhuis inzichtelijk is.”

Eenduidig

Klaas Smilde, bestuurder van Respect: “Door te kiezen voor een eenduidig systeem van gegevensuitwisseling verbeteren we de kwaliteit van zorg. De besluitvorming om als regio voor één gezamenlijk transfersysteem te kiezen is het voorbeeld van samenwerking om de administratie lastendruk te beperken.”

Uitwisseling

In de voorbereiding op het kiezen van één transfersysteem is veel aandacht geschonken aan het werkproces en de transmurale werkafspraken. Hierbij stond de uitwisseling binnen de driehoek ziekenhuis, vvt en huisarts centraal. Op basis hiervan zijn de samenwerkende partijen tot een standaard set van informatie gekomen. Arnold van Halteren, directeur van de Stichting Transmurale Zorg Haaglanden: “Het mooie is dat we de knelpunten in kaart brengen die de zorgverleners ervaren om deze vervolgens aan te scherpen en te verbeteren.”