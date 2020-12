Bevolkingsonderzoeken publiceren broncode ict-systeem

De broncode van ScreenIT, een ict-systeem voor bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhals-, borst- en darmkanker, is sinds deze maand beschikbaar via het platform GitHub. Dat meldt het RIVM, dat het systeem heeft aanbesteed voor het Centrum voor Bevolkingsonderzoek.

ScreenIT is opgezet om het primaire screeningsproces te ondersteunen. Het laadt gegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) in, stuurt uitnodigingen aan de doelgroep en regelt ook het inplannen en de uitslagen van eventuele diagnostiek.

Het systeem is eigendom van het facilitair bedrijf van de landelijke Screeningsorganisaties. Het is ontwikkeld met publiek geld en mede daarom is besloten de broncode vrij te geven via GitHub. Op die manier kunnen andere landen het systeem nabouwen of kan het als voorbeeld dienen voor andere multidisciplinaire (zorg)ketens. Bovendien hoopt het RIVM met de publicatie van de broncode een gelijk speelveld te creëren voor IT-bedrijven. Bij toekomstige aanbestedingen voor het beheer en onderhoud van ScreenIT kunnen dan meer bedrijven meedoen.