Beweging 3.0 benoemt nieuwe bestuurder

Evelien Bongers is per 1 december benoemd tot bestuurder bij Beweging 3.0. Ze volgt in deze rol Ageeth Ouwehand op, die dit voorjaar Beweging 3.0 verruilde voor ’s Heeren Loo.

Bongers is momenteel bestuurder van de screeningsorganisatie Bevolkingsonderzoek Midden-West. Eerder was zij werkzaam in verschillende directie- en managementfuncties in de. In haar nieuwe rol wil ze zich sterk maken voor persoonsgerichte zorg waar de kwaliteit van leven en de individuele mens centraal staan.

Innovaties

“Op dit moment is de ouderenzorg een boeiend werkveld door de veranderingen in de vraag van bewoners en cliënten die door de sociale en technologische innovaties extra gestimuleerd worden”, zegt Bongers. “De bestuurlijke opgaven zoals het verplaatsen van verpleeghuiszorg naar de thuissituatie en de complexiteit van de multimorbiditeit en toenemende zorgzwaarte zijn zeer uitdagend, niet in het minst door de druk op de personele en financiële middelen. Daar wil ik me graag voor inzetten.”

Bij Beweging 3.0 en dochterorganisatie Welzin zal zij samen met collega-bestuurder Micha van Akkeren een collegiale raad van bestuur vormen.