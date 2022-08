Bewoner psychiatrisch verpleeghuis in ziekenhuis na ongeval met zuurstoftank

Een bewoner van psychiatrisch verpleeghuis van Parnassia in Den Haag is op 30 augustus gewond geraakt door een ontploffing. De persoon is met flinke brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens website Regio15 was het slachtoffer in de buurt van een zuurstoftank of -fles aan het roken, waarna er iets tot ontploffing kwam. Spoedhulpverleners bevestigen dat het om een ongeval met een zuurstoffles gaat, maar de fles zelf is niet ontploft. Het slachtoffer raakte bij het ongeval zwaargewond, onder andere aan het gezicht.