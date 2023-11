Bezoek aan fysiotherapeut neemt weer toe

Het aantal consulten dat iemand per behandeling gebruikte, is daarentegen gedaald. Dit blijkt uit gegevens van praktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Stijging aantal patiënten

Het gemiddelde aantal patiënten per praktijk steeg van 1645 (in 2019) en 1786 (in 2021) naar 1833 in 2022. Alleen tijdens het eerste jaar van de coronapandemie lag het gemiddelde aantal patiënten per praktijk lager. In 2020 ging het om 1095 patiënten. Ook is een stijging van het gemiddelde aantal nieuw gestarte behandeltrajecten per praktijk te zien. Deze stijging zou het gevolg kunnen zijn van het inhalen van ‘uitgestelde’ zorg tijdens de coronapandemie.

Minder consulten

Het gemiddelde aantal verrichtingen per praktijk en het gemiddelde aantal consulten binnen een behandeltraject zijn in 2022 daarentegen juist iets gedaald ten opzichte van 2021.

Het Nivel noemt geen duidelijke oorzaak voor deze daling. “Het zou kunnen liggen aan veranderingen in de samenstelling van de praktijken binnen de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, of in veranderingen in de zorg, zoals veranderingen in de zorgvraag, of veranderingen in vergoedingen.” Nader onderzoek hiernaar is gewenst, schrijft het Nivel.

Behandelduur

Gemiddeld is de duur van de behandelepisodes in 2022 ruim zestien weken en bestaat het aantal verrichtingen per episode uit elf behandelingen, net als in 2021. De omvang van de zorg is daarmee iets gedaald ten opzichte van 2020, maar hoger dan daarvoor.

Patiënten met een chronische aandoening hebben in 2022 gemiddeld vijf keer zoveel verrichtingen en een bijna drie keer zo lange behandelduur als patiënten zonder chronische aandoening.

Herstelzorg covid-19 in top 10

Het grootste deel van de top tien aandoeningen van de nieuwe behandelepisodes is zijn spier-, pees- en fascie-aandoeningen aan de wervelkolom, schouder, knie en bekkenregio. De top tien in 2022 bestaat uit dezelfde gezondheidsproblemen als de top van 2021, waarbij de volgorde op sommige punten is veranderd.

Herstelzorg na covid-19 en spier-, pees- en fascie-aandoeningen aan de heup zijn in 2021 twee nieuwe gezondheidsproblemen in de top tien die daar eerder nog niet in stonden. Ook in 2022 staan deze nog in de top 10.

Hogere leeftijd

Verder is de gemiddelde leeftijd met ruim 49 jaar licht toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren en is 59 procent van de patiënten bij de fysiotherapeut vrouw.