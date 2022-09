Bezoekers Vilans-congres uit brandend pand geëvacueerd

Het ‘Zoek het uit!’-congres van Vilans is afgelopen dinsdagmiddag abrupt verstoord door een grote uitslaande brand. Tijdens de tweede workshopronde moesten de vierhonderd bezoekers het pand verlaten. Iedereen is veilig buiten gekomen.

Vilans hield dinsdag 7 september het congres Zoek het uit, waarin het samenbrengen van wetenschap en praktijk centraal stond. Op het event waren onder meer zorgbestuurders, zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, onderzoekers, studenten en beleidsmedewerkers aanwezig.

Rustige ontruiming

De brand in congrescentrum de Blokhoeve in Nieuwegein ontstond rond 14.30 uur tijdens werkzaamheden aan het dak. Op dat moment was de tweede workshopronde van het Vilans-congres net begonnen. De ontruiming verliep rustig en zonder paniek, vertelt een medewerker van Vilans aan dagblad AD. Om ruimte te bieden aan de hulpdiensten, zijn de bezoekers naar huis gegaan.

Het AD meldt dat vaccinatielocatie Beursfabriek in Nieuwegein door de brand gisteren is gesloten. Volgens de GGD regio Utrecht was de locatie vanwege het bluswerk niet meer bereikbaar. Na twaalf uur lang blussen werd het sein brand meester gegeven.