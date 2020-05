Bezoekverbod verpleeghuizen verdeelt bevolking

Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut Nivel met het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Nivel heeft in de derde peiling voor het eerst gekeken naar het verbod om op bezoek te gaan in verpleeghuizen.

Significante daling

Volgens Nivel laten de peilingen zien dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking de maatregelen accepteert die de overheid heeft genomen in verband met de COVID-19-uitbraak. Wel lijkt de Nederlander genoeg te hebben van gedwongen thuis zitten. Als het gaat om maatregelen als zoveel mogelijk thuisblijven en de sluiten van horeca en publieke locaties, ziet Nivel “een significante daling” van het aantal mensen dat hier achter staat. Nog maar de helft van de geënquêteerden (53 tot 56 procent) vindt dat deze maatregelen zolang mogen duren als nodig is. Voor 1,5 meter-regel en het verbod op groepsvorming in de publieke ruimte ziet Nivel in de laatste meting een lichte daling in het draagvlak.

Steun

Het draagvlak voor verschillende andere maatregelen is daarentegen onverminderd hoog. Meer dan driekwart van de ondervraagden steunt de regel om thuis te blijven bij koorts of milde verkoudheidsklachten, een stijging van 72 procent naar 77 procent. Ook voor het afgelasten van bijeenkomsten en evenementen is een lichte stijging in het draagvlak te zien: van 70 procent naar 73 procent. Het draagvlak voor hygiënemaatregelen als handen wassen, afgeschermd hoesten en niezen en geen handen schudden, blijft met 82 procent onverkort hoog.