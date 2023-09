VGN na kort geding: ‘Bezwaar maken tegen tarieven voortaan elk jaar mogelijk’

Zorgaanbieders krijgen volgens de VGN de ruimte om jaarlijks bezwaar te maken tegen het richttariefpercentage van de zorgkantoren. “Dat biedt uitzicht op de mogelijkheid om indien nodig jaarlijks bezwaar te maken,” zegt VGN-directeur Theo van Uum. “Dat is toch wat anders dan nu voor drie jaar tekenen bij het kruisje.”

Het is alvast een van de uitkomsten van een kort geding dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en 58 leden hebben aangespannen tegen zes zorgkantoren over het zorginkoopbeleid. VGN wil dat het inkoopbeleid voor 2024 tot 2026 wordt herzien.

Samen optrekken tegen VWS en NZa

Een andere bijzonderheid van het kort geding was volgens Van Uum dat hij het gevoel had dat het begrip en de bereidheid bij de zorgkantoren toeneemt om meer samen op te trekken naar politiek Den Haag, als het beleid van VWS en de NZa daar om vraagt. “In verkiezingstijd en de formatie die daarop volgt zie ik dit toch alvast als een opbrengst.”

Zware tijden

Tijdens de zitting hebben verschillende zorgbestuurders gebruikgemaakt van hun spreekrecht. Ernst Klunder, bestuurder bij ’s Heeren Loo en Jan Naaktgeboren van Bartiméus spraken over de zware financiële tijden die de aanbieders momenteel doorstaan. “Dit kortingsbeleid met lagere tarieven verhoudt zich niet tot de grote inzet van betrokken zorgpersoneel,” zei Naaktgeboren. Klunder vertelde: “Ik weet niet hoe ik m’n begroting 2024 rond moet zien te krijgen.”

Aanpassingen

Nog voordat het kort geding begon werd het richttarief al aangepast met 0,3 procent, de korting op grond van de meerjarencontractering voor het jaar 2024 werd geschrapt en de korting op de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) bij enkele lage zorgprofielen is ook al verdwenen.

Maximale gedaan

“We hebben ons punt goed gemaakt,” concludeerde VGN-directeur Theo van Uum na het verlaten van de rechtszaal. “Er is het maximale gedaan om de situatie te duiden waarin de sector verkeert. En waar we in terecht dreigen te komen.”

De uitspraak is op vrijdag 6 oktober.