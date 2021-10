Biblebelt stuwt aantal besmettingen naar hoogste peil sinds juli

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2914 nieuwe coronagevallen aan het licht gekomen. Dat is het hoogste aantal in een dag sinds 31 juli. Op vier steden na werden in Staphorst de meeste gevallen geregistreerd.

Den Haag telde de meeste nieuwe gevallen. In de hofstad werd het coronavirus bij 136 inwoners vastgesteld. Amsterdam registreerde 116 positieve tests, Rotterdam 92 en Apeldoorn 69. Daarna volgt Staphorst met 50 nieuwe gevallen.

De overwegend gereformeerde gemeente in Overijssel, waar bijna de helft van de inwoners niet is ingeënt tegen het coronavirus, is naar verhouding de grootste brandhaard van het land. Ook andere gemeenten in de Biblebelt hebben veel positieve tests, zoals Neder-Betuwe (40), Ede (38) en Barneveld (28).

NU’91 is bezorgd over de besmettingscijfers, omdat ook onder zorgmedewerkers het aantal besmettingen het hoogst is sinds juli. “We hebben geen blik verpleegkundigen dat we zomaar kunnen opentrekken die weer komen werken, we moeten het echt doen met de mensen die we hebben”, zegt Michel van Erp van de beroepsorganisatie. (ANP)