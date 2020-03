BIG-geregistreerd Achmea-personeel mag zorg gaan helpen

Dat heeft Achmea dinsdagmiddag bekendgemaakt. Volgens de verzekeraar komen ongeveer 100 werknemers van onder meer Zilveren Kruis, De Friesland en Eurocross hiervoor in aanmerking. Zij hebben dan in het verleden in de zorg gewerkt. Achmea heeft in totaal 14.000 werknemers.

Personeelsleden met die BIG-registraties die na 2018 verlopen zijn (het kabinet ziet BIG-registraties die kort verlopen zijn tijdelijk door de vingers) kunnen worden vrijgesteld van werk, maar behouden dan wel salaris en functie.

Twee ziekenhuizen

De personeelsleden met die registratie krijgen de tijd om erover na te denken of ze ook daadwerkelijk een tijdelijke stap naar de zorg willen zetten. Twee ziekenhuizen hebben zich inmiddels gemeld bij Achmea om de werknemers tijdelijk werk aan te kunnen bieden.

Volgens Achmea is de inzet van extra personeel in de zorg hard nodig om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Bestuurder Bianco Tetteroo: “Wij hopen hiermee een steentje te kunnen bijdragen aan de verlichting van de werkdruk in de zorg.”