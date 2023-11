Bij CZ stijgt premie van basispakket met 7,60 euro

Het bedrag geldt voor de zogenoemde Zorg-op-maatpolis, een naturapolis. Dit betekent dat CZ de behandelingen bij zorgverleners met een contract volledig vergoedt. Als een zorgverlener geen contract met CZ heeft, moeten klanten de rekening zelf betalen en krijgen ze ongeveer 75 procent terug van de verzekeraar.

Volgens CZ wordt de zorg steeds duurder, mede door vergrijzing. Steeds meer mensen hebben zorg nodig, maar er zijn naar verhouding steeds minder mensen om die zorg te verlenen. Hun salarissen gaan omhoog. “Zorgpersoneel is waardevol en zij verdienen een eerlijke beloning, maar ook die moet uiteindelijk betaald worden uit de premie”, zegt de verzekeraar.

Scherpe inschatting zorgkosten

CZ zegt dat de stijging van de premie beperkt blijft door “een scherpere inschatting van de zorgkosten”. Volgens een woordvoerder betekent dit niet dat er minder contracten met zorgverleners zijn. “Het ministerie van Volksgezondheid maakt een prognose van de zorgkosten van volgend jaar, en wij maken een eigen prognose. Wij verwachten minder kwijt te zijn. Maar we varen wel scherp aan de wind.” Of die verwachting uitkomt, is onzeker, voegt het bedrijf eraan toe.

Net als meer verzekeraars stopt CZ met de restitutiepolis, die behandelingen van alle zorgverleners via het basispakket vergoedt. In plaats daarvan komt een combinatiepolis. Behandelingen in bijvoorbeeld ziekenhuizen worden wel volledig vergoed, maar wijkverpleging en geestelijke gezondheidszorg niet als CZ daar geen contract mee heeft. Dan moeten klanten ongeveer 15 procent zelf betalen. Die polis kost volgend jaar 159 euro per maand, 10 euro meer dan de restitutiepolis van dit jaar.

Nieuwe polis

Vrijwel alle verzekeraars hebben nu hun premies voor volgend jaar bekendgemaakt. Uiterlijk zondag moeten ze dat hebben gedaan. Klanten hebben dan tot 31 december om hun zorgverzekering voort te zetten of op te zeggen. Wie de polis opzegt, kan tot eind januari een nieuwe polis afsluiten. (ANP)