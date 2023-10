Bij gebrek aan opvolgers neemt huisartsencoöperatie praktijk over

Huisartsen Coöperatie West Brabant (HCWB) neemt tijdelijk een huisartsenpraktijk over in de gemeente Roosendaal. Praktijkhoudend huisarts Laurens Decates gaat met pensioen en er is geen opvolger gevonden.

Om te zorgen dat zo’n 2.300 patiënten toegang houden tot goede huisartsenzorg en om te voorkomen dat andere huisartsenpraktijken in Roosendaal worden overbelast, is voor deze oplossing gekozen.

Tijdelijke oplossing

Martijn Kilsdonk, algemeen directeur van HCWB benadrukt dat het gaat om een tijdelijke oplossing. “Zodra wij een nieuwe praktijkhouder hebben gevonden, dragen wij de praktijk weer over. Voor ons staat het belang van de patiënten voorop. We kunnen en willen dit alleen doen, met steun van de huisartsenpraktijken in de gemeente Roosendaal die bij HCWB zijn aangesloten. Dat zij bereid zijn om bij te springen als het nodig is, maakt deze oplossing mogelijk.”

HCWB zorgt voor 1 of meer vaste waarnemende huisartsen die samen met het vaste team de huisartsenzorg vorm zullen geven totdat een vaste huisarts is gevonden. Mocht het zo zijn dat er op bepaalde dagen onverhoopt geen waarnemend huisarts is, dan vangen collega huisartsen van andere huisartsenpraktijken in Roosendaal dit op. Uitgangspunt is behouden van continuïteit van zorg en waarborgen van toegang tot huisartsenzorg voor de 2300 patiënten.