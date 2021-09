Bij liesbreuk in één keer klaar in Ziekenhuis Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland biedt een ‘single visit’-behandeling voor mensen met een liesbreuk. Dit houdt in dat zowel de afspraak op de polikliniek als het gesprek met de anesthesist én de operatie zelf, allemaal op één dag plaatsvinden. Hierdoor hoef je als patiënt niet meerdere keren een afspraak te maken in het ziekenhuis.

“Veel mensen ervaren dit als een groot voordeel, omdat ze dan niet drie keer vrij hoeven te vragen op hun werk”, aldus Marijn Takkenberg, één van de vier liesbreukchirurgen in Ziekenhuis Riviereland. Samen met zijn collega’s opereert hij jaarlijks zo’n zeshonderd mensen met een liesbreuk. De operatietechniek die zij gebruiken, is een voordeel voor de patiënt. De behandeling vindt plaats met een operatie vanuit de achterkant van de buikwand. Dit is minder belastend en het herstel is sneller, waardoor patiënten vlotter hun normale werkzaamheden kunnen oppakken.

Inhaalzorg

Door de coronacrisis zijn de wachttijden voor een liesbreukoperatie in veel ziekenhuizen gestegen. Ook het Tielse ziekenhuis ontkomt hier niet aan. De chirurgen hebben zelf maandenlang minder operaties kunnen doen. In die tijd sprongen ze bij op de Covid-afdeling. Inmiddels worden de achterstanden weggewerkt. Takkenberg: “Uiteindelijk willen we weer terug naar een wachttijd van drie weken, wat ons een van de snelste behandelaars maakt.”