‘Bij ontwikkelen vaccins beter samenwerken met diergeneeskunde’

Door vaccinatie kunnen we mensen en dieren immuun maken en infectieziekten zoals covid-19 voorkomen en zelfs uitroeien. Dat stelt Cécile van Els, in haar oratie als hoogleraar Vaccinologie in Utrecht.

Cécile van Els spreekt haar oratie online uit op maandag 8 juni. “Door het bestuderen van de verbanden tussen gezondheid van mens, wild-levende en gedomesticeerde dieren en milieu kunnen we duurzame oplossingen vinden voor opkomende infectieziekten,” aldus de hoogleraar Vaccinologie.

Denk bijvoorbeeld aan vroege detectie en snelle controle. “Hier geldt het One Health principe: gezondheid van mensen, dieren en milieu zijn nauw met elkaar verweven.”

Keten immuunreacties

Van Els richt haar onderzoek op het ontrafelen van de keten van immuunreacties van het afweersysteem, die leiden tot effectieve en duurzame bescherming tegen infectieziekten. Sleuteleigenschappen van een effectieve immuunreactie zijn specificiteit, kwantiteit, kwaliteit en weefsellokalisatie van geheugenimmuniteit.

Deze zogenaamde correlaten van bescherming verschillen per ziekteverwekker maar zijn voor de meeste infectieziekten nog onbekend. Van Els: “De correlaten zijn in mijn ogen bepalend in de ontwerp-, bouw- en testfase van nieuwe en betere vaccins en daarmee dé oplossing voor de huidige uitdagingen in de vaccinologie.”

Uitwisseling veterinaire veld

Door opkomende nieuwe infectieziekten bij mens en dier is er behoefte aan nieuwe of verbeterde vaccins. “Het covid-19 vaccin is daar een voorbeeld van, maar andere uitdagingen zijn de moeilijke, de vergeten, de suboptimale vaccins en de vaccins op maat,” aldus Van Els. “Uitwisseling van vaccinkennis en -kunde tussen het humane en veterinaire veld kan zorgen voor betere vaccins en dus betere bescherming van mens en dier.”

Juist in de tijd van urbanisatie, toenemend reisgedrag, veranderend klimaat en intensieve veehouderij kunnen nieuwe opkomende infectieziekten zich mogelijk sneller verspreiden en is preventie belangrijk, aldus Van Els

De oratie is op maandag 8 juni om 16.15 uur online te volgen via https://www.uu.nl/agenda/oratie-cecile-van-els.