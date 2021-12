Bijna 100 coronapatiënten minder in de ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw afgenomen. Momenteel houden nog 2255 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat is een daling van 94 patiënten ten opzichte van dinsdag, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen woensdag 14 coronapatiënten minder dan dinsdag. Zorgmedewerkers op de ic’s behandelen momenteel 581 ernstig zieke mensen met corona. Er werden 28 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat er nog meer mensen overleden of de afdeling mochten verlaten nam de totale bezetting toch af.

Verpleegafdeling

Op de verpleegafdelingen worden momenteel nog 1674 coronapatiënten verzorgd. Dat is een daling van 80 patiënten in vergelijking met een etmaal geleden. Het is voor het eerst sinds 18 november dat er minder dan 1700 coronapatiënten een bed in de klinieken bezet houden. De verpleegafdelingen namen 179 nieuwe coronapatiënten op, maar doordat er meer mensen de afdelingen mochten verlaten, nam de totale bezetting in de klinieken toch af. (ANP)