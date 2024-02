Bijna 107.000 ondertekenaars petitie covid-poli’s

Bijna 107.000 mensen hebben een petitie getekend waarin de regering wordt gevraagd om 27 miljoen euro vrij te maken voor speciale poliklinieken voor mensen met langdurige covid. Kamerlid voor GroenLinks-PvdA Julian Bushoff diende op 24 januari een voorstel in met een verzoek om zo’n bedrag voor dit doel. Daarover moet nog worden gestemd.

De ondersteunende petitie met de handtekeningen wordt aan het begin van deze middag aangeboden aan Fleur Agema van de Kamercommissie voor volksgezondheid.

Het verzoekschrift is een initiatief van de patiëntenorganisaties PostCovid NL, Long Covid Nederland, #Niethersteld, Kinderen met LongCovid en de patiëntenalliantie PAIS. Ze schatten dat zo’n 450.000 mensen naweeën ondervinden van een coronabesmetting, van wie er 90.000 ernstig aan toe zouden zijn. “Dat zijn mensen die drukke banen hadden, met kinderen, die hun leven opeens kwijt zijn”, aldus een woordvoerster.

Geen specifieke hulp

De organisaties klagen dat mensen met langdurige covid in ons land nergens terechtkunnen voor specifieke hulp, in tegenstelling tot hun lotgenoten in bijvoorbeeld Duitsland.

Huisartsen en specialisten in ons land kunnen volgens de opstellers van de petitie niet adequaat helpen omdat zij niet op de hoogte zijn van de beschikbare kennis en omdat passende behandeltrajecten uitblijven. Dit heeft voor velen ernstige beperkingen op school, bij het werk en in het persoonlijk leven tot gevolg.

De op te richten poli’s zouden ook expertise kunnen opleveren voor het behandelen van bepaalde andere ziekten, zo denken de organisaties achter de petitie. (ANP)