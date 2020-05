Bijna 2000 zorgaanbieders konden niet wachten op continuïteitsgelden

Als zorgaanbieders in zulke hoge nood zaten dat ze niet nog een een maand konden wachten op gelden uit de continuïteitsbijdrage, konden zij vooruitbetaling aanvragen bij zorgverzekeraars. In de afgelopen drie weken hebben meer 1904 fysio’s, tandartsen en andere zorgaanbieders dat gedaan.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vecozo. Vanochtend, bleek dat 1108 fysiotherapeuten, 465 tandartsen en mondhygiënisten en nog eens 331 zorgaanbieders in andere beroepsgroepen de nood te hoog vonden om te wachten op de continuïteitsbijdrage.

Terughoudend

In een korte reactie stelt ZN tevreden te zijn dat zorgaanbieders gehoor geven aan de oproep om alleen vooruitbetaling aan te vragen als je echt niet langer kon wachten. ZN had zorgaanbieders op het hart gedrukt dat de partijen die het hard nodig hebben zo hun steun sneller zouden kunnen ontvangen.

Ongecontracteerd

Opvallend is dat ongeveer een op de vijf zorgaanbieders die versnelde noodsteun heeft aangevraagd normaal geen contract heeft met zorgverzekeraars. Vooral in de mondzorg is het aantal ongecontracteerde partijen die vooruitbetaling aanvroeg hoog (327). Om voor noodsteun in aanmerking te komen moesten de zorgaanbieders zonder contract alsnog een tijdelijke overeenkomst sluiten.

Tot en met vandaag, 8 mei, is het mogelijk om vooruitbetaling aan te vragen. Hierbij krijgen zorgverleners 70 procent van hun verwachte omzet voor deze maanden.

Continuïteitsbijdrage

Vanaf 15 mei is het mogelijk om de aanvragen te doen voor de continuïteitsbijdrage. Na dit weekend worden meer details duidelijk over hoe zorgverleners die aanvraag kunnen doen. Hierbij krijgen zorgaanbieders een bij hun beroepsgroep passend percentage van de verwachte omzet, oplopend tot 87 procent. Bekijk hier het percentage per beroepsgroep.

In ruil voor de bijdragen nu krijgen ze een lager tarief vergoed van inhaalzorg (behandelingen die de omzet later in dit jaar boven de 100 procent van het verwachte niveau laten uitkomen). De NZa maakte een aparte betaaltitel aan om te kunnen declareren voor zorg die niet is geleverd.