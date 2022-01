Bijna 35.000 positieve coronatests: nieuw dagrecord

Interessant voor u

Buurtzorg geeft zorgpersoneel extra salarisschaal

De Blok vindt dat de politiek faalt door zorgpersoneel niet de waardering te geven die ze verdienen voor hun zware werk in de coronacrisis. “Het arbeidsmarktvraagstuk in de wijkverpleging was voor de coronacrisis al gigantisch. Toen al was het moeilijk om vacatures in te vullen. We moeten de aantrekkingskracht van de wijkverpleging vergroten. Ik roep […]