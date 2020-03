Bijna 4 procent getest ziekenhuispersoneel Brabant heeft virus

Het RIVM wilde met de steekproef een beter beeld krijgen van het werkelijke aantal besmettingen. Van ongeveer de helft van alle vastgestelde besmettingen in Brabant is de bron onbekend.

Honderden medewerkers zijn getest. Dat gebeurde in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), het Bredase Amphia Ziekenhuis, het Elkerliek Ziekenhuis met vestigingen in Helmond en Deurne en het Bravis ziekenhuis met vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom.

Geen aantal

Het RIVM liet zich niet uit over het aantal medewerkers van de Brabantse ziekenhuizen van wie op basis van de steekproef is vastgesteld dat ze besmet zijn. Eerder dinsdag had het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gemeld dat 28 van zijn medewerkers het coronavirus hebben opgelopen. Het Bravis ziekenhuis repte van drie besmette medewerkers tot nu toe. Het Catharina Ziekenhuis liet op zijn website weten dat twee medewerkers zijn besmet.

Beleid

Directeur Jaap van Dissel van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM lichtte de resultaten van de steekproef dinsdagavond toe in de Tweede Kamer. “De bevindingen uit het onderzoek ondersteunen het ingezette beleid van afgelopen vrijdag”, aldus het RIVM, dat Brabanders aanraadt zelfs bij milde klachten zoveel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te vermijden. “Wel vraagt het om enkele uitbreidingen.” Van Dissel maakt daar later meer over bekend.

Brabantse burgemeesters hebben al bekendgemaakt dat profvoetbalwedstrijden en grote evenementen in de provincie niet door mogen gaan, om verspreiding van het virus tegen te gaan. (ANP)