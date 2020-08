Interessant voor u

Forse daling aantal nieuwe besmettingen in Duitsland

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus per etmaal in Duitsland is fors gedaald. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), meldt dat in de laatste 24 uur 555 coronatesten positief waren.