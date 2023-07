Bijna alle regiobeelden zijn af

Dat is grotendeels volgens plan: in het Integraal Zorg Akkoord was afgesproken dat alle regiobeelden en ROAZ-beelden op 1 juli 2023 gereed zouden zijn.

Alleen de regio Kennemerland moet het regiobeeld nog bespreken, daarna volgt publicatie.

Het zorglandschap ziet er in elke regio in Nederland anders uit en elke regio kent specifieke uitdagingen en vraagstukken. Passende zorg en ondersteuning vragen volgens de IZA-ondertekenaars dan ook om een regionale en lokale aanpak.

Regiobeelden

Het is de bedoeling dat samenwerkende zorgpartijen in alle zorgkantoorregio’s een eigen regiobeeld opstellen. Zo’n regiobeeld geeft inzicht in de capaciteit en prestaties van de gezondheidszorg in de regio en tevens in de prognoses en ontwikkelingen in zorgbehoefte en andere relevante aspecten van inwoners. Een regiobeeld moet voldoen aan vooraf opgestelde criteria.

Regioplannen

Daarna moeten de regio’s flink aan de slag om regioplannen te maken die op 1 januari 2024 af moeten zijn. Voor de belangrijkste opgaven in de regio maken zij afspraken met daarin ten minste welke partijen met welke oplossingen aan de slag gaan en op welke schaal, op welke meetbare resultaatafspraken daarbij wordt gestuurd en hoe de voortgang inzichtelijk wordt gemaakt. Wanneer de regionale zorgpartijen van mening zijn dat zij voor 1 januari 2024 geen regioafspraken kunnen maken die voldoende scherp zijn om de transformatieopgaven uit het IZA voor elkaar te krijgen, kunnen zij dat voorleggen aan de NZa.

Acute zorg

LNAZ, AZN, ZN, InEen en ActiZ werken scenario’s uit voor zorgcoördinatie in onderlinge samenhang, en in overleg met relevante partijen zoals organisaties van zorgaanbieders, waaronder de NVZ, NFU professionele netwerken en beroepsorganisaties, uitgaande van zorgcoördinatie per ROAZ-regio of subregio daarvan. Deze scenario’s moesten voor de zomer van 2023 gereed zijn en dat is gelukt. Alle elf ROAZ-beelden zijn inmiddels gepubliceerd.