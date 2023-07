Veertien IZA-aanvragen niet door snelle toets

Op dit moment zijn er tachtig aanvragen voor de snelle toets van het Integraal Zorgakkoord (IZA) binnengekomen bij de coördinerende zorgverzekeraars in de verschillende regio’s. Veertien daarvan zijn afgekeurd en negen goedgekeurd. De rest is nog niet beoordeeld.

De afgekeurde concepten voldeden volgens ZN niet aan de criteria van het beoordelingskader waarmee de transformatieplannen worden getoetst. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) houdt een database bij met alle aanvragen. Het gaat om een momentopname, want de aanvragen komen nog steeds binnen. ZN doet geen mededelingen over welke ideeën door welke zorgaanbieders zijn ingediend.

Nog geen transformatiegelden uitgekeerd

Via de transformatieprogramma’s van het IZA valt 2,8 miljard euro te verdelen onder zorgaanbieders. Het geld is bedoeld voor initiatieven die de zorg ingrijpend veranderen. VWS ziet het programma als een belangrijke stap op weg naar passende zorg.

De ‘transformatiemiddelen’ zijn dus nog niet aangesproken. Een positieve snelle toets-beoordeling betekent namelijk niet dat zorgorganisaties de transformatiegelden al uitgekeerd krijgen. Na goedkeuring van het concept moet de zorgorganisatie starten met het opstellen van het echte transformatieplan. Dat doet de zorgorganisatie samen met de coördinerende zorgverzekeraar.

Pas na goedkeuring van het echte transformatieplan wordt het plan gepubliceerd op de website dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

Eigen middelen

Als zorgaanbieders al meteen aan de slag willen met de transformatie wordt dat uit eigen middelen gefinancierd. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Recent werd duidelijk dat ze via de snelle toets van zorgverzekeraars coöperatie VGZ en CZ een positieve beoordeling hebben ontvangen om onder andere meer digitale zorgpaden te creëren. Het ziekenhuis is al heel druk met het project Digitale zorgpaden.

Digitaal thuismonitoringscentrum

De Santeon ziekenhuizen maakten in maart bekend dat zij als eerste de snelle toets succesvol doorlopen hadden. Zij dienden gezamenlijk een aanvraag in voor de transformatiegelden vanuit het IZA. De Santeon ziekenhuizen willen een digitaal thuismonitoringscentrum oprichten.

Eerder stelden bestuurders dat het IZA te technocratisch was.