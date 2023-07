Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis doorstaat snelle IZA-toets

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg heeft als een van de eerste ziekenhuizen via een snelle toets van zorgverzekeraars coöperatie VGZ en CZ een positieve beoordeling ontvangen voor een transformatieplan in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Dit betekent dat het ETZ financiële middelen krijgt om de plannen voor de ‘Polikliniek van de Toekomst’ en het project Digitale Zorgpaden verder uit te werken. Doel van de IZA-aanvraag van het ETZ is om de al lopende samenwerking op het gebied van digitalisering van zorg te continueren, uit te breiden en te versnellen.

Minder meters en minder bedden

Door de voorgestelde versnelling verwacht het ziekenhuis minder vierkante meters en minder verpleegbedden nodig te hebben, ondanks het stijgen van de zorgvraag. Ook voorziet de aanvraag in een afname van het aantal bezoeken aan de poliklinieken.

Zelfmeetplein

Met het programma Digitale Transformatie zet het ETZ kunnen patiënten online afspraken plannen en wordt een zelfmeetplein ingericht, waar patiënten zelf hun bloeddruk en hartslag kunnen meten ter voorbereiding op een polibezoek. Daardoor zouden de administratieve taken verminderen.

Meer digitale zorgpaden

Ook zet het ETZ in op de ontwikkeling van digitale zorgpaden. Hierbij wordt kritisch gekeken naar welke zorg in het ziekenhuis thuishoort, en welke zorg digitaal geboden kan worden. Bijvoorbeeld door digitale triage, pre procedurele screening en het digitaal voorlichten van patiënten. Het ETZ bouwt hiermee voort op het digitale zorgpad Inflammatory Bowel Disease (IBD). Patiënten met IBD beantwoorden driemaal per jaar een digitale vragenlijst. De combinatie met de uitkomsten van bloedonderzoek bepaalt vervolgens of een patiënt wordt opgeroepen voor een fysiek consult. Hiermee brengt het ETZ de drie standaard geplande consulten terug naar slechts één consult per jaar.

Geen verschuivingen in de keten

De digitale transformatie van het ETZ leidt volgens het ziekenhuis niet tot een verschuiving van zorg in de keten, maar tot meer zelfredzaamheid van de burger. Om dit te kunnen borgen, stemt het ETZ de plannen af met zorgverzekeraars, huisartsen en andere zorgverleners.

Samen met de bibliotheek

Het ETZ ondersteunt patiënten om digitaal vaardig(er) te worden. Samen met de bibliotheek Midden-Brabant zijn er fysieke DigiPunten ingericht om patiënten te helpen bij al hun vragen over digitale zorg, zoals het inzien van het eigen medisch dossier en het online plannen van een polibezoek.

Zorgprofessionals erbij betrekken

ETZ-bestuursvoorzitter Bart Berden: “We zien toenemend kans om patiënten meer regie te laten nemen in het eigen ziekteproces. Maar dat is lastig om te realiseren, omdat er onvoldoende zorgprofessionals zijn en de verwachtingen van patiënten toenemen. Door onze digitale transformatie kunnen we meer zorg op afstand bieden en daarmee tegelijkertijd onze zorgprofessionals ontlasten. Het is daarbij wel belangrijk dat onze zorgprofessionals nauw betrokken zijn bij deze transformatie om vanuit de inhoud de zorg te verbeteren.”