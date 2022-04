Kaljouw: passende zorg is absoluut geen bezuinigingsoperatie

Passende zorg framen als een verkapte bezuinigingsoperatie is onjuist. Voor Marian Kaljouw, bedenker van het concept, is passende zorg veel meer een toegankelijkheidsoperaties. Dat zegt ze in de podcast Voorzorg.

Toegankelijkheid

‘De toegankelijkheid van de zorg komt op de middellange en lange termijn onder druk te staan als we doorgaan op de huidige weg. Het RIVM schat dat de zorguitgaven in 2040 174 miljard euro bedragen. Ik denk dat het nog wel eens hoger kan uitpakken, want die prognose is van voor de coronacrisis. Zorg wordt dan zo kostbaar, dat mensen veel zelf zullen moeten bijdragen. Dat kan niet iedereen. Zorg wordt schaars en dat ondermijnt de solidariteit, wat ik als het hoogste goed beschouw in ons zorgstelsel.’

Meerwaarde passende zorg

Zorgverleners willen diep in een hart allemaal alleen de zorg geven die nodig. Daarvan is Kaljouw, die zelf verpleegkundige is geweest, overtuigd. Niet te veel zorg, niet te weinig en zeker geen zorg die geen meerwaarde biedt. ‘Daar hebben we samen een lief ding voor over. Dat geeft burgers een gevoel van veiligheid.’

Patiëntenstromen verleggen

Passende zorg realiseren maakt ‘pijnlijke keuzes’ wel onvermijdelijk. ‘Passende zorg betekent behandelreductie voor alle zorginstellingen. Zorgaanbieders krijgen een ander portfolio. Het betekent dat ze patiëntenstromen gaan verleggen van instellingen naar thuis of naar regionale netwerken. We zullen de zorg veel meer in regionale netwerken moeten organiseren. Dat gaat nu nog niet goed genoeg. Zorgprofessionals zullen ook op andere plekken gaan werken, buiten instellingen. Medisch specialisten geven spreekuren bij huisartsen en in het sociale domein. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het experiment in Amsterdam-Noord van Zilveren Kruis en de gemeente Adam. Daarbij is het onze taak om, samen met VWS, belemmeringen in de regelgeving weg te nemen. De wil en de motivatie zijn er echt wel. Als we samen de schouders eronder zetten, gaat het lukken.’

